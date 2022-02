Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Alliant architecture thaïlandaise traditionnelle et confort moderne, l'hôtel 4 étoiles Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa offre l'expérience idéale pour une escapade tropicale. Situé directement sur la magnifique plage de Chaweng, les clients bénéficient d'une vue spectaculaire sur la mer et ses îles voisines. Chacune des 40 chambres et villas est luxueusement décorée. Son restaurant sur place, The Olivio Restaurant, sert une cuisine italienne et internationale primée. Le spa signature, Satira Herbal Spa, propose les derniers traitements thérapeutiques. Les autres caractéristiques comprennent une piscine extérieure qui surplombe la plage de Chaweng. Pour réserver vos vacances ultimes à Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa, veuillez utiliser notre formulaire de réservation en ligne sécurisé.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Baan Haad Ngam Boutique Resort & Villa VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.