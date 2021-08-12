Всего AQ гостиничных номеров 174 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital
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Хит продаж в Бангкоке! Пятизвездочный отель Lancaster Bangkok с бесплатным Wi-Fi располагает фитнес-центром, бассейном и баром у бассейна с видом на Бангкок. Предоставляется бесплатный Wi-Fi, частная парковка и трансфер на тук-туке. Прогулка до станций метро Phetchaburi и аэропорта Маккасана займет 5 минут, а до выставочного центра SHOW DC - всего 10 минут.
Все номера в этом отеле оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. Другие удобства включают мини-бар и сейф. Собственная ванная комната с ванной и душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Аутентичные блюда тайской и интернациональной кухни можно отведать в ресторане Siam Brasserie, а авторские коктейли - в баре Lancaster.
Асок и Нана находятся в 2,6 км от отеля, а торговый центр EmQuartier - в 10 минутах езды. Отель находится в 10 минутах ходьбы от больницы Прарам 9 и в 8 минутах езды от больницы Бангкока. Ближайший международный аэропорт Суварнабхуми находится в 35 минутах езды от отеля Lancaster Bangkok.
Удобства / Особенности
- Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель.
- Проверка температуры дважды в день и наблюдение за состоянием здоровья под наблюдением медсестры
- Приветственная корзина с закусками
- Полный пансион (3-х разовое питание с тайскими или западными блюдами, включая диетические требования)
- 24-часовая медсестра на территории отеля и дежурная скорая помощь
- Тест на COVID-19 согласно постановлениям правительства
- Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
- Бутилированная питьевая вода
- Зона отдыха с фитнесом после первого теста на COVID-19
- Скидка 20% на дополнительное обслуживание номеров и прачечную.
Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 6 отзывы
Если бы вы были гостем в Ланкастер Бангкок
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.8 Premium Suite
Положительные
Отрицательные
- big, clean room with separate living room and kitchen
- excellent service
- allowed non-married couples
- large whirlpool jacuzzi bath
- allowed deliveries from FoodPanda, Grab, Villa Market etc.
- no balcony or open windows
The Lancaster was an excellent hotel to stay for ASQ. We are both Vegan too and they accommodated very well for our needs. Would highly recommend.
4.2 Deluxe Room
Номер в отеле был очень хорошим. Мы с мужем были там вместе, поэтому нам дали две смежные комнаты. Общение с персоналом ASQ было хорошим через их онлайн-приложения, а еда и напитки в отеле были очень отзывчивыми. Еда была разнообразной, предлагалось несколько различных меню на выбор (японское, тайское, западное и вегетарианское), но это действительно отражало характер «выноса на вынос», когда еду готовили в массе, а затем доставляли позже. Интернет постоянно пропадал на моем компьютере при попытке потокового видео ...
3.8 Deluxe Room
Положительные
Поскольку вакцинированы два раза до прибытия и отрицательный результат теста на коронавирус до прибытия, оставаться на карантине в течение двух недель кажется большой тратой времени и денег.
То же самое чувство в последние два дня после того, как у вас есть третий отрицательный тест, зачем оставаться еще два дня в карантине, если у вас 4 раза отрицательный тест за 16 дней (один раз в Нидерландах и 3 раза в Бангкоке).
5.0 Deluxe Room
Я очень рекомендую это. Это лучше, чем вы думаете. Вы не будете разочарованы. Мне нечего сказать плохого.
4.3 Deluxe Room
Комфортное пребывание с выбором хорошей еды. Большинство вещей хороши. Только должно быть лучше, если они смогут убирать комнату почаще.
3.9 Sky Garden Suite Balcony
Положительные
Отрицательные
- Хорошая двуспальная кровать, супер балкон
Персонал очень услужливый и старается сделать все возможное. Этот размер номера отлично подходит для длительного проживания ASQ, а балкон кремовый сверху.
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