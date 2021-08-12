BANGKOK TEST & GO

Ланкастер Бангкок - AQ / ASQ

Bangkok
9.1
оценка с
623
Обновление March 14, 2022
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+39 фотографии
6 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 174 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Хит продаж в Бангкоке! Пятизвездочный отель Lancaster Bangkok с бесплатным Wi-Fi располагает фитнес-центром, бассейном и баром у бассейна с видом на Бангкок. Предоставляется бесплатный Wi-Fi, частная парковка и трансфер на тук-туке. Прогулка до станций метро Phetchaburi и аэропорта Маккасана займет 5 минут, а до выставочного центра SHOW DC - всего 10 минут.

Все номера в этом отеле оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. Другие удобства включают мини-бар и сейф. Собственная ванная комната с ванной и душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Аутентичные блюда тайской и интернациональной кухни можно отведать в ресторане Siam Brasserie, а авторские коктейли - в баре Lancaster.

Асок и Нана находятся в 2,6 км от отеля, а торговый центр EmQuartier - в 10 минутах езды. Отель находится в 10 минутах ходьбы от больницы Прарам 9 и в 8 минутах езды от больницы Бангкока. Ближайший международный аэропорт Суварнабхуми находится в 35 минутах езды от отеля Lancaster Bangkok.

Удобства / Особенности

  • Трансфер из аэропорта Суварнабхуми или аэропорта Дон Муанг в отель.
  • Проверка температуры дважды в день и наблюдение за состоянием здоровья под наблюдением медсестры
  • Приветственная корзина с закусками
  • Полный пансион (3-х разовое питание с тайскими или западными блюдами, включая диетические требования)
  • 24-часовая медсестра на территории отеля и дежурная скорая помощь
  • Тест на COVID-19 согласно постановлениям правительства
  • Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
  • Бутилированная питьевая вода
  • Зона отдыха с фитнесом после первого теста на COVID-19
  • Скидка 20% на дополнительное обслуживание номеров и прачечную.
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Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 6 отзывы
Рейтинг
Отлично
2
Очень хороший
4
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Ланкастер Бангкок , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧Richard Cook

Проверено на 12/08/2021
Прибыл 25/07/2021
4.8 Premium Suite
Положительные
  • big, clean room with separate living room and kitchen
  • excellent service
  • allowed non-married couples
  • large whirlpool jacuzzi bath
  • allowed deliveries from FoodPanda, Grab, Villa Market etc.
Отрицательные
  • no balcony or open windows

The Lancaster was an excellent hotel to stay for ASQ. We are both Vegan too and they accommodated very well for our needs. Would highly recommend.

🇺🇸Teresa Ferrari

Проверено на 22/07/2021
Прибыл 05/07/2021
4.2 Deluxe Room

Номер в отеле был очень хорошим. Мы с мужем были там вместе, поэтому нам дали две смежные комнаты. Общение с персоналом ASQ было хорошим через их онлайн-приложения, а еда и напитки в отеле были очень отзывчивыми. Еда была разнообразной, предлагалось несколько различных меню на выбор (японское, тайское, западное и вегетарианское), но это действительно отражало характер «выноса на вынос», когда еду готовили в массе, а затем доставляли позже. Интернет постоянно пропадал на моем компьютере при попытке потокового видео ...

🇳🇱Timmermans, Theodorus Joannes

Проверено на 08/06/2021
Прибыл 23/05/2021
3.8 Deluxe Room
Положительные
  • Хорошее общение в сети

Поскольку вакцинированы два раза до прибытия и отрицательный результат теста на коронавирус до прибытия, оставаться на карантине в течение двух недель кажется большой тратой времени и денег. То же самое чувство в последние два дня после того, как у вас есть третий отрицательный тест, зачем оставаться еще два дня в карантине, если у вас 4 раза отрицательный тест за 16 дней (один раз в Нидерландах и 3 раза в Бангкоке).

🇺🇸Andrew

Проверено на 10/05/2021
Прибыл 23/04/2021
5.0 Deluxe Room

Я очень рекомендую это. Это лучше, чем вы думаете. Вы не будете разочарованы. Мне нечего сказать плохого.

🇹🇭Patcharakarn Whanchid

Проверено на 24/03/2021
Прибыл 20/03/2021
4.3 Deluxe Room

Комфортное пребывание с выбором хорошей еды. Большинство вещей хороши. Только должно быть лучше, если они смогут убирать комнату почаще.

🇳🇱Rene Tetteroo

Проверено на 23/03/2021
Прибыл 13/03/2021
3.9 Sky Garden Suite Balcony
Положительные
  • Хорошая двуспальная кровать, супер балкон
Отрицательные
  • Мебель

Персонал очень услужливый и старается сделать все возможное. Этот размер номера отлично подходит для длительного проживания ASQ, а балкон кремовый сверху.

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