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Хит продаж в Бангкоке! Пятизвездочный отель Lancaster Bangkok с бесплатным Wi-Fi располагает фитнес-центром, бассейном и баром у бассейна с видом на Бангкок. Предоставляется бесплатный Wi-Fi, частная парковка и трансфер на тук-туке. Прогулка до станций метро Phetchaburi и аэропорта Маккасана займет 5 минут, а до выставочного центра SHOW DC - всего 10 минут.

Все номера в этом отеле оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. Другие удобства включают мини-бар и сейф. Собственная ванная комната с ванной и душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Аутентичные блюда тайской и интернациональной кухни можно отведать в ресторане Siam Brasserie, а авторские коктейли - в баре Lancaster.

Асок и Нана находятся в 2,6 км от отеля, а торговый центр EmQuartier - в 10 минутах езды. Отель находится в 10 минутах ходьбы от больницы Прарам 9 и в 8 минутах езды от больницы Бангкока. Ближайший международный аэропорт Суварнабхуми находится в 35 минутах езды от отеля Lancaster Bangkok.