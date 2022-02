Всего AQ гостиничных номеров 300 Спальни Партнерская больница Piyavate Hospital

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 1 Adult Номер «Авани Премьер» 30 m² ฿32,500 - 10 Day AQ ฿4,532 - 1st Day Test & Go ฿4,032 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Семейные люксы

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги Максимум 1 Adult Номер Делюкс Avani 30 m² ฿36,500 - 10 Day AQ ฿4,767 - 1st Day Test & Go ฿4,267 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Семейные люксы

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги Максимум 1 Adult Угловой номер Avani 30 m² ฿38,500 - 10 Day AQ ฿4,885 - 1st Day Test & Go ฿4,385 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Семейные люксы

Варианты халяльной еды

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги Максимум 1 Adult Угловой люкс Avani 40 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿6,062 - 1st Day Test & Go ฿5,562 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Коврик для йоги Максимум 1 Adult Представительские люксы Avani 84 m² ฿64,000 - 10 Day AQ ฿6,651 - 1st Day Test & Go ฿6,151 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

СВЧ

Коврик для йоги Максимум 1 Adult Представительские люксы Avani Grand 128 m² ฿82,000 - 10 Day AQ ฿7,828 - 1st Day Test & Go ฿7,328 - 5th Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

СВЧ

Коврик для йоги

Отель AVANI Atrium Bangkok расположен на Нью-Петчбури-роуд, в 750 метрах от станции метро Phetchaburi. Ежедневно предоставляется бесплатный трансфер до вокзала и торгового района. К услугам гостей бассейн, фитнес-центр, бесплатный Wi-Fi на всей территории и платные услуги лимузина. Просторные номера отеля AVANI Atrium Bangkok имеют современный декор и большие окна, из которых открывается вид на город. В каждом номере есть мини-бар и телевизор со спутниковыми каналами. Гости, проживающие в представительских номерах, также могут посещать представительский лаундж AVANICLUB. Гости могут позаниматься в фитнес-центре. В отеле предоставляются услуги обмена валюты и бесплатная парковка. В экскурсионном бюро можно заказать однодневные поездки и экскурсии. В ресторане Public в течение всего дня предлагается обеденное меню. Гости могут насладиться блюдами как по меню, так и по системе «шведский стол». В ресторане Benihana, открытом на обед и ужин, подают традиционное японское саке, сочные стейки и блюда в стиле теппаньяки. Отель находится в 4,5 км от ночного рынка и в 40 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми. Больница Бангкока находится в 10 минутах езды, а больница Самитивей Сукхумвит - в 20 минутах езды.

Удобства / Особенности Test & Go Day 1 Package Inclusion : Accommodation

Airport pick-up from Suvarnabhumi or Don Mueang airport

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

Test & Go Day 5 Package Inclusion : Accommodation

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

T&Cs : Full non-refundable prepayment is required at the time of reservations

Reservations are Non Cancellable and Non Refundable

Amendment of stay dates are allowed, please contact us at least 48 hours in advance (Room types is subject to availability on the new dates and may be subjected to room type and price change)

A Vaccination Certificate is required for this package.

Infants will incur an extra charge (the hotel will contact you for the additional charge)

Benefits may not be used in conjunction with any other discount.

Unused parts of the benefits cannot be exchanged for any other services or refund/cash.

The Communicable Disease Control Officer at International Port Health Office of Thailand has the authority to decide on the final quarantine period.

Счет 5.0 /5 Отлично На основе 1 рассмотрение Рейтинг 1 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный 🇲🇲 AUNG AUNG MYO LWIN Прибыл 05/05/2021 5.0 Avani Room Положительные Сервис хороший. Отрицательные Нет Я хотел бы приехать и остановиться в вашем отеле, если позволит время. Во время карантина все хорошо и приятно.