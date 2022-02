Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Het SIS Kata Resort Het SIS Kata Resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Het SIS Kata Resort is gunstig gelegen in de restaurants, het familieplezier en de stranden van de stad Phuket en biedt u een zeer geschikte plek om een pauze te nemen van uw drukke dagen. Vanaf hier kunnen gasten genieten van alles wat de levendige stad te bieden heeft. Dankzij de gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Het SIS Kata Resort biedt een onberispelijke service en alle essentiële voorzieningen om de vermoeide reiziger te stimuleren. Het hotel heeft een uitgebreid aanbod aan services, inclusief gratis wifi in alle kamers, roomservice (beperkte uren), 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, 24-uursreceptie. Stap een van de 124 uitnodigende kamers binnen en ontsnap aan de stress van de dag. In de meeste kamers is een selectie van voorzieningen te vinden, waaronder een kledingrek, spiegel, slippers, bank en handdoeken. De accommodatie biedt vele unieke recreatiemogelijkheden zoals spa door Lets Relax, massage, speelruimte. Wat de reden van uw bezoek ook is, The SIS Kata Resort is een uitstekende keuze voor uw verblijf in Phuket.

Voorzieningen / functies #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels

Score 4.6 /5 Uitstekend Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Het SIS Kata Resort , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Het SIS Kata Resort ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇬🇧 andrew coward Aangekomen 09/08/2021 4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View Pluspunten good value

great location

clean

5 star hotel Minpunten none great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.