Orchidacea Resort - Kata Beach - Phuket Sandbox Hotel

Hotel Refund Policy Cancellation made 5 days or earlier before arrival date is fully refundable.

Cancellation made less than 5 days before arrival date is 1 night charge.

Cancellation made on the arrival date is 100% charge. Please note that the 5% bank fee will be deducted when the refund is made.

Deluxe Kamer met Uitzicht op Zee 33 m² ฿15,900 - 7 Day Sandbox ฿12,900 - 5 Day Test & Go ฿9,300 - 4 Day Test & Go ฿8,400 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go ฿10,800 - 5th Day Test & Go

Balkon

Balkon (volledige toegang)

Aansluitende Kamer

Fitness toegestaan

HDMI kabel

Internationale kanalen

Internet - wifi

Outdoor voorzieningen

Zwembad

Orchidacea Resort - Kata Beach belooft een privé, adembenemend uitzicht op de Andamanse Zee en Kata Beach in de deluxe kamercategorie. Gelegen op een geleidelijk glooiende heuvel, alle kamers komen uit op een eigen balkon, op slechts vijf minuten lopen van het resort. Luier luieren rond het buitenzwembad en bewonder de prachtige orchideeën die op het terrein van het resort groeien. Een groot aantal restaurants, bars en winkels met smakelijke Thaise en westerse gerechten liggen op slechts een korte loopafstand van het resort. Een korte tuktukrit brengt je naar het kleurrijke nachtleven van Patong Beach. Orchidacea Resort - Kata Beach is perfect voor ongeëvenaarde ontspanning.

