Bien placé dans les restaurants, les divertissements en famille et les plages de la ville de Phuket, le SIS Kata Resort est l'endroit le plus propice pour faire une pause après vos journées bien remplies. De là, les clients peuvent profiter au maximum de tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Le SIS Kata Resort offre un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer le voyageur fatigué. L'établissement donne accès à un vaste éventail de services, dont WiFi gratuit dans toutes les chambres, service en chambre (horaires limités), sécurité 24h/24, ménage quotidien, réception 24h/24. Entrez dans l'une des 124 chambres accueillantes et échappez au stress de la journée. Une sélection d'équipements se trouve dans la plupart des chambres, y compris un portant, un miroir, des chaussons, un canapé et des serviettes. La propriété offre de nombreuses possibilités de loisirs uniques telles qu'un spa par Lets Relax, des massages, une salle de jeux. Quel que soit le but de votre visite, le SIS Kata Resort est un excellent choix pour votre séjour à Phuket.

Commodités / caractéristiques #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach

But 4.6 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Le SIS Kata Resort , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Le SIS Kata Resort VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇬🇧 andrew coward Arrivé le 09/08/2021 4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View Positifs good value

great location

clean

5 star hotel Négatifs none great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.