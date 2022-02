Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にSISカタリゾート 直接連絡し、 SISカタリゾートが直接支払いを回収します。

プーケット市のレストラン、家族で楽しむ、ビーチエリアに位置するSISカタリゾートは、忙しい日々から休憩するのに最も便利な場所です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 SISカタリゾートは、疲れた旅行者を元気づけるための非の打ちどころのないサービスとすべての基本的な設備を提供します。宿泊施設では、全室での無料Wi-Fi、ルームサービス(時間限定)、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、24時間対応のフロントデスクなど、さまざまなサービスを利用できます。 124室の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れて、その日のストレスから逃れましょう。ほとんどの部屋には、ハンガーラック、鏡、スリッパ、ソファ、タオルなど、さまざまなアメニティが揃っています。プロパティは、レッツリラックスによるスパ、マッサージ、ゲームルームなどの多くのユニークなレクリエーションの機会を提供しています。訪問の目的が何であれ、SISカタリゾートはプーケットでの滞在に最適です。

アメニティ/機能 #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach

スコア 4.6 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい SISカタリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す SISカタリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇬🇧 andrew coward に到着しました 09/08/2021 4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View ポジティブ good value

great location

clean

5 star hotel ネガ none great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.

