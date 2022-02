Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Gelegen in het hart van Kata, is Kata Rocks een ideale uitvalsbasis om Phuket te ondekken. Dit 5-sterrenhotel ligt op slechts 48 km afstand en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de luchthaven. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Kata Rocks biedt tevens vele faciliteiten om uw verblijf in Phuket zo aangenaam mogelijk te maken. Voor het comfort en gemak van de gasten biedt het hotel 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, cadeau-/souvenirwinkel. Hotelaccommodaties zijn zorgvuldig ingericht om de hoogste mate van comfort en gemak te bieden. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, kledingrek, oploskoffie, thee, kleedkamer aanwezig. De recreatieve faciliteiten van het hotel, zoals fitnesscentrum, sauna, zwembad (buiten), bubbelbad, massage zijn ontworpen voor ontsnapping en ontspanning. Kata Rocks is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

Voorzieningen / functies Sandbox-pakket inbegrepen.

Dagelijks ontbijt voor 2 personen per slaapkamer

Retourtransfer van en naar de luchthaven van Phuket Int'l

een (1) keer 60 minuten Thaise of Oliemassage voor 2 personen

Dagelijkse minibar (lokaal bier, frisdrank etc.)

Laat uitchecken tot 16:00 uur onder voorbehoud van beschikbaarheid

