เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีในร้านอาหาร ความสนุกสนานในครอบครัว พื้นที่ชายหาดของเมืองภูเก็ต เป็นสถานที่ที่เอื้ออำนวยมากที่สุดสำหรับคุณในการพักจากวันที่วุ่นวาย จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึง ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, รูมเซอร์วิส (จำกัดเวลาบริการ), ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ก้าวเข้าสู่หนึ่งในห้องพักที่น่าดึงดูดใจจาก 124 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดในแต่ละวัน ห้องพักส่วนใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการคัดสรร ไม่ว่าจะเป็นราวแขวนเสื้อผ้า กระจก รองเท้าแตะ โซฟา ผ้าเช็ดตัว ที่พักเสนอโอกาสในการพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่เหมือนใคร เช่น สปาโดย Lets Relax บริการนวด ห้องเล่นเกม ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในภูเก็ต

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach

คะแนน 4.6 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 1 ทบทวน คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เดอะ ซิส กะตะ รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇬🇧 andrew coward มาถึงเมื่อ 09/08/2021 4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View แง่บวก good value

great location

clean

5 star hotel เชิงลบ none great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.