Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Sugar Palm Grand Hillside Hotel Sugar Palm Grand Hillside Hotel zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Sugar Palm Grand Hillside Hotel is een geweldig familiehotel dat mooi is gelegen aan het prachtige Kata-strand. Het staat bekend om zijn witte zand, helder water en grote kalksteenformaties. De 108 goed ingerichte kamers van het hotel hebben een prachtig uitzicht, modern meubilair en veel ruimte om te rusten, werken of slapen. Zwem een paar baantjes in het buitenzwembad van het hotel of ga rechtstreeks naar de prachtige stranden van de Andamanse Zee. Voor een fijne ontspannende dag in het hotel kunt u uzelf verwennen met geweldige spabehandelingen, massages en een rustgevend verblijf in de sauna of het stoombad. Terug op de kamer kunnen gasten genieten van roomservice, kluisjes en gratis WiFi. Gasten kunnen ook gebruikmaken van een fitnesscentrum en vergaderfaciliteiten. Ga voor een plezierige eetervaring naar het Mali Seafood Restaurant - bekend om zijn heerlijke visgerechten en onberispelijke service. Moderne luxe versmelt met de Thaise cultuur en design om een buitengewoon hotelverblijf te creëren in het Sugar Palm Grand Hillside Hotel.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels