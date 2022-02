Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The Sea Galleri door Katathani The Sea Galleri door Katathani zal de betaling rechtstreeks van u innen.

DE SEA GALLERI BY KATATHANI IS EEN VOLWASSENVRIENDELIJKE LIFESTYLE RESORT GENSPIREERD DOOR EEN LIEFDE VOOR KUNST EN NATUUR EN GERICHT OP DE JONGE REIZIGERS. Dit moderne resort benadrukt de meesterwerken van de natuur met tropische landschappen en een subliem uitzicht op de Andamanse Zee. Vanaf de eerste stappen bij het betreden van het pand, vindt u de perfecte combinatie tussen een modern westers gevoel en hedendaags Thais design. De Sea Galleri van Katathani is een verzameling meesterwerken die geïnspireerd zijn door de natuur. Het biedt een perfecte tentoonstellingshal die verschillende stijlen van natuur, kunst en opwindende ontwerpen toont, samen met de zintuigen van de bezoekers kietelen met vreugde, plezier, comfort en blijvende herinneringen. De getoonde tarieven zijn geldig tussen 1 juli - 31 oktober 2021. Kamerprijzen vanaf 1 november 2021 kunt u opvragen door de knop "Reservatie aanvragen" in te vullen 7 nachten verblijf inclusief de volgende voordelen: 👉 4 Katathani-dagpassen per verblijf 👉 Dagelijks ontbijt voor 2 👉Gratis draadloos internet 👉 Dagelijkse schoonmaak van de kamer 👉 10% korting op eten en drinken Opmerking: Bovenstaande tarieven zijn exclusief Covid Test (RT-PCR) op dag 0/6/13 in totaal THB 8.000/persoon De Covid-test (RT-PCR) wordt uitgevoerd in het nabijgelegen testcentrum, exclusief transferkosten. Een aanbetaling van 20% is vereist om het SHABA-certificaat uit te geven, om het toegangsbewijs verder te verwerken. Deze borg wordt gerestitueerd als COE niet wordt gepasseerd. Nog eens 80% van het boekingsbedrag is vereist om ten minste 72 uur voor aankomst te betalen.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels