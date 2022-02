Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Das SIS Kata Resort , und Das SIS Kata Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das SIS Kata Resort befindet sich in der Gegend mit Restaurants, Familienspaß und Stränden von Phuket und ist der ideale Ort, um einen anstrengenden Tag auszuschalten. Von hier aus können die Gäste alles genießen, was die lebendige Stadt zu bieten hat. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das SIS Kata Resort bietet einen tadellosen Service und alle wesentlichen Annehmlichkeiten, um den müden Reisenden zu beleben. Das Anwesen bietet Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen, darunter kostenloses WLAN in allen Zimmern, Zimmerservice (begrenzte Öffnungszeiten), 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, 24-Stunden-Rezeption. Betreten Sie eines der 124 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit Ausstattungen wie Kleiderständer, Spiegel, Hausschuhe, Sofa, Handtücher und weiteren Annehmlichkeiten. Die Unterkunft bietet viele einzigartige Freizeitmöglichkeiten an, wie beispielsweise Spa by Lets Relax, Massage, Spielzimmer. Was auch immer Ihr Besuchszweck ist, das SIS Kata Resort ist eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Aufenthalt in Phuket.

Ausstattung / Ausstattung #stayinstyle #infinitypool #kata #katabeach

Ergebnis 4.6 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 1 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich andrew coward Angekommen um 09/08/2021 4.6 SIS-Double or Twin with Stella Pool View Positiv good value

5 star hotel Negative none great hotel for the money. close to beach (5 min walk). good facilities. nice swimming pool. nice service.