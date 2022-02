Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Sugar Marina Resort - Mode - Kata Beach Sugar Marina Resort - Mode - Kata Beach zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach ligt op slechts drie minuten lopen van de prachtige Andamanse Zee en biedt luxe accommodatie tegen een betaalbare prijs. De kamers van Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach zijn zorgvuldig ontworpen om het beste in comfort en gemak te bieden aan gasten die op zoek zijn naar een zorgeloos verblijf tijdens hun reis naar deze regio. Loop door de Fifth Avenue-stijl ingang naar de trendy lobby waar het modieuze en attente personeel van het hotel klaar staat om elke gast te verwelkomen. Gasten die op zoek zijn naar beweging of ontspanning zullen blij zijn met een buitenzwembad bij het hotel. Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach biedt een scala aan goed ingerichte kamers met tien verschillende ontwerpen in elke kamercategorie. Gasten van Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach zullen merken dat de aangeboden service en faciliteiten van de hoogste kwaliteit zijn, waardoor het een zeer opwindende manier is om een nieuwe stad te verkennen terwijl u geniet van een geweldige accommodatie. Opmerking: Tarieven zijn exclusief Covid-test (RT-PCR) op dag 0/6/13 in totaal THB 8.000/persoon De Covid-test (RT-PCR) wordt uitgevoerd in het nabijgelegen testcentrum, exclusief transferkosten. 100% aanbetaling is vereist om het SHABA-certificaat uit te geven, om het certificaat van binnenkomst verder te verwerken. Deze borg wordt gerestitueerd als COE niet wordt gepasseerd.

