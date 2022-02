Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Wees de allereerste die een ongerept Phuket verkent. Trakteer uzelf op prachtige villa's met zwembad met zeezicht. Ontspan en vier de liefde in #TheShoreAtKatathani (Tripadvisor Traveler's choice best of the best 2021). Elke villa beschikt over een eigen overloopzwembad, een verzonken lounge, een bad met regendouche en de meeste villa's hebben een panoramisch uitzicht op de oceaan en kijken uit over het strand van Kata Noi. Samen met een verfijnd interieurontwerp, een combinatie van zachte kleuren en natuurlijke texturen met zachte oosterse accenten, biedt dit prachtige resort de perfecte locatie en service voor stellen die willen ontsnappen voor de perfecte huwelijksreis of gewoon op zoek zijn naar een romantische vakantie. We wijden elk moment aan onze passie voor schoonheid / voor feest / voor romantiek / voor het leven. De getoonde tarieven zijn geldig van 1 juli - 31 oktober 2021. Kamerprijzen vanaf 1 november 2021, informeer direct bij de knop "Request Booking". De kamerprijzen zijn inclusief de volgende voordelen: Gratis kamerupgrade 1 stap (excl. Seaview Pool Villa inlove)

Dagelijks ontbijt voor 2

THB 4.000 tegoed voor eten en drinken

Gratis draadloos internet

Dagelijkse schoonmaak van de kamer

10% korting op wasservice

10% korting op eten en drinken Opmerking: Bovenstaande tarieven zijn exclusief Covid Test (RT-PCR) op dag 0/6/13 in totaal THB 8.000/persoon De Covid-test (RT-PCR) wordt uitgevoerd in het nabijgelegen testcentrum, exclusief transferkosten. Een aanbetaling van 20% is vereist om het SHABA-certificaat uit te geven, om het toegangsbewijs verder te verwerken. Deze borg wordt gerestitueerd als COE niet wordt gepasseerd. Nog eens 80% van het boekingsbedrag is vereist om ten minste 72 uur voor aankomst te betalen.

