Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Le rivage à Katathani - Adultes seulement de manière prioritaire, et Le rivage à Katathani - Adultes seulement percevra directement le paiement de votre part.

Soyez le tout premier à explorer une Phuket intacte. Faites-vous plaisir dans de magnifiques villas avec piscine avec vue sur la mer. Détendez-vous et célébrez l'amour à #TheShoreAtKatathani (le meilleur choix de Tripadvisor Traveler du meilleur 2021). Chaque villa dispose d'une piscine privée à débordement, d'un salon en contrebas, d'une baignoire avec douche à effet pluie, la majorité des villas ayant une vue panoramique sur l'océan et donnant sur la plage de Kata Noi. Avec un design intérieur sophistiqué, combinant des couleurs douces et des textures naturelles avec de douces touches orientales, ce magnifique complexe offre l'emplacement et le service parfaits pour les couples souhaitant s'évader pour une lune de miel parfaite ou simplement à la recherche de vacances romantiques. Nous consacrons chaque instant à notre passion pour la beauté/pour la célébration/pour la romance/pour la vie. Les tarifs affichés sont valables du 1er juillet au 31 octobre 2021. Tarifs des chambres à partir du 1er novembre 2021, veuillez vous renseigner directement sur le bouton « Demande de réservation ». Les tarifs des chambres incluent les avantages suivants : Surclassement de chambre gratuit 1 étape (hors Seaview Pool Villa inlove)

un petit-déjeuner quotidien pour 2

un crédit de 4 000 THB sur la nourriture et les boissons

Internet sans fil gratuit

le ménage quotidien des chambres

10 % de réduction sur le service de blanchisserie

10 % de réduction sur la nourriture et les boissons Noter: Les tarifs mentionnés ci-dessus ne comprennent pas le test Covid (RT-PCR) le jour 0/6/13 pour un total de 8 000 THB/personne Le test Covid (RT-PCR) sera effectué dans un centre de test à proximité, hors frais de transfert. Un acompte de 20% est requis pour émettre le certificat SHABA, afin de poursuivre le traitement du certificat d'entrée. Ce dépôt est remboursable si le COE n'est pas passé. Un autre montant de 80% de la réservation doit être payé au moins 72 heures avant l'arrivée.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX