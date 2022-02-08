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卡塔塔尼海岸 - 仅限成人 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
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更新于 February 8, 2022
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Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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成为第一个探索未受破坏的普吉岛的人。在宏伟的海景泳池别墅中尽情享受。在#TheShoreAtKatathani（Tripadvisor 旅行者的 2021 年最佳之选）放松身心并庆祝爱情。

每栋别墅均设有私人无边泳池、下沉式休息室、带花洒淋浴的浴缸，大部分别墅享有海洋全景并俯瞰 Kata Noi 海滩。除了精致的室内设计，柔和的色彩和自然纹理与柔和的东方风情相结合，这个美妙的度假村为想要度过完美蜜月或只是寻找浪漫假期的情侣提供完美的位置和服务。

我们将每一刻都献给我们对美丽/庆祝/浪漫/生活的热情。

显示的费率有效期为 2021 年 7 月 1 日至 10 月 31 日。 2021 年 11 月 1 日起的房价，请直接通过“请求预订”按钮查询。 房价包含以下优惠：

  • 免费房间升级1步（不包括海景泳池别墅inlove）
  • 2人每日早餐
  • THB4,000 食品和饮料抵免额
  • 免费无线上网
  • 每日房间清洁
  • 洗衣服务 10% 折扣
  • 食品和饮料 10% 的折扣

笔记：

  1. 上述费用不包括 13 年 0 月 6 日的 Covid 检测 (RT-PCR)，总计 8,000 泰铢/人
  2. Covid Test (RT-PCR) 将在附近的测试中心进行，不包括转会费。 3）签发SHABA证书需要20％的定金，以进一步处理入境证书。如果 COE 未通过，这笔押金可退还。 4）另外 80% 的预订金额需要在抵达前至少 72 小时支付。
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地址/地图

14 Kata Noi Road, Muang, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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