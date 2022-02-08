Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与卡塔塔尼海岸 - 仅限成人以优先方式，以及卡塔塔尼海岸 - 仅限成人从你会直接收取货款。

成为第一个探索未受破坏的普吉岛的人。在宏伟的海景泳池别墅中尽情享受。在#TheShoreAtKatathani（Tripadvisor 旅行者的 2021 年最佳之选）放松身心并庆祝爱情。

每栋别墅均设有私人无边泳池、下沉式休息室、带花洒淋浴的浴缸，大部分别墅享有海洋全景并俯瞰 Kata Noi 海滩。除了精致的室内设计，柔和的色彩和自然纹理与柔和的东方风情相结合，这个美妙的度假村为想要度过完美蜜月或只是寻找浪漫假期的情侣提供完美的位置和服务。

我们将每一刻都献给我们对美丽/庆祝/浪漫/生活的热情。

显示的费率有效期为 2021 年 7 月 1 日至 10 月 31 日。 2021 年 11 月 1 日起的房价，请直接通过“请求预订”按钮查询。 房价包含以下优惠：

免费房间升级1步（不包括海景泳池别墅inlove）

2人每日早餐

THB4,000 食品和饮料抵免额

免费无线上网

每日房间清洁

洗衣服务 10% 折扣

食品和饮料 10% 的折扣

笔记：