때묻지 않은 푸켓을 가장 먼저 탐험하십시오. 멋진 씨뷰 풀빌라에서 마음껏 휴식을 취하세요. #TheShoreAtKatathani에서 긴장을 풀고 사랑을 축하하십시오(2021년 트립어드바이저 트래블러 선정 베스트 오브 베스트). 각 빌라에는 전용 인피니티 풀, 깊은 라운지, 레인 샤워기가 있는 욕조가 있으며 대부분의 빌라는 탁 트인 바다와 Kata Noi 해변을 내려다보고 있습니다. 부드러운 색상과 자연스러운 질감과 부드러운 동양적 감각이 결합된 세련된 인테리어 디자인과 함께 이 멋진 리조트는 완벽한 신혼 여행을 떠나고자 하는 커플이나 단순히 낭만적인 휴가를 원하는 커플에게 완벽한 위치와 서비스를 제공합니다. 우리는 매 순간을 우리의 아름다움에 대한 /축하를 위한 /로맨스적인 /삶을 위한 열정에 바칩니다. 표시된 요금은 2021년 7월 1일부터 10월 31일까지 유효합니다. 2021년 11월 1일 이후의 객실 요금은 "예약 요청" 버튼에서 직접 문의하십시오. 객실 요금에는 다음 혜택이 포함되어 있습니다. 1단계 무료 객실 업그레이드(씨뷰 풀빌라 인러브 제외)

매일 2인 조식

THB4,000의 식음료 크레딧

무료 무선 인터넷

일일 객실 청소

세탁 서비스 10% 할인

식음료 10% 할인 메모: 위에 언급된 요금에는 0/6/13일의 Covid Test(RT-PCR)가 포함되어 있지 않습니다(총 THB 8,000/인). 코비드 테스트(RT-PCR)는 환승 비용을 포함하지 않은 가까운 테스트 센터에서 실시됩니다. SHABA 인증서 발급을 위해 20%의 보증금이 필요하며 추가 입국 증명서를 처리해야 합니다. 이 보증금은 COE를 통과하지 못한 경우 환불됩니다. 최소 도착 72시간 전에 예약 금액의 80%를 추가로 결제하셔야 합니다.

