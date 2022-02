Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เป็นคนแรกที่ได้สำรวจภูเก็ตที่ยังไม่ถูกทำลาย ดื่มด่ำกับพูลวิลล่าซีวิวอันงดงาม ผ่อนคลายและเฉลิมฉลองความรักที่ #TheShoreAtKatathani (ตัวเลือกนักเดินทางบน tripadvisor ที่ดีที่สุดของปี 2021) วิลล่าแต่ละหลังมีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ส่วนตัว เลานจ์จม อ่างอาบน้ำพร้อมฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์ โดยวิลล่าส่วนใหญ่มีทิวทัศน์มุมกว้างของมหาสมุทรและมองเห็นหาดกะตะน้อย นอกจากการออกแบบภายในที่หรูหราแล้ว การผสมผสานสีที่นุ่มนวลและพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติเข้ากับกลิ่นอายตะวันออกที่อ่อนโยน รีสอร์ทที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ยังมอบสถานที่และบริการที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่รักที่ต้องการหลีกหนีจากฮันนีมูนที่สมบูรณ์แบบหรือเพียงแค่มองหาวันหยุดแสนโรแมนติก เราอุทิศแต่ละช่วงเวลาให้กับความหลงใหลในความงาม / เพื่อการเฉลิมฉลอง / เพื่อความโรแมนติก / เพื่อชีวิต อัตราที่แสดงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ราคาห้องพักตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โปรดสอบถามโดยตรงที่ปุ่ม "ขอจอง" อัตราค่าห้องพักรวมสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้: อัพเกรดห้องพักฟรี 1 ขั้น (ไม่รวม Seaview Pool Villa inlove)

อาหารเช้าประจำวันสำหรับ 2

เครดิตอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 4,000 บาท

อินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี

บริการทำความสะอาดห้องทุกวัน

ส่วนลด 10% สำหรับบริการซักรีด

ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม บันทึก: อัตราดังกล่าวไม่รวม Covid Test (RT-PCR) ในวันที่ 0/6/13 รวม 8,000 บาท/คน การทดสอบโควิด (RT-PCR) จะดำเนินการที่ศูนย์ทดสอบใกล้เคียง ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน ต้องวางเงินมัดจำ 20% เพื่อออกใบรับรอง SHABA เพื่อดำเนินการใบรับรองการเข้าประเทศต่อไป เงินมัดจำนี้จะได้รับคืนหากไม่ผ่าน COE ต้องชำระเงินจองอีก 80% ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง

