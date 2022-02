Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem The Shore at Katathani - Nur für Erwachsene , und The Shore at Katathani - Nur für Erwachsene wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Seien Sie der Erste, der ein unberührtes Phuket erkundet. Verwöhnen Sie sich in herrlichen Poolvillen mit Meerblick. Entspannen Sie sich und feiern Sie die Liebe im #TheShoreAtKatathani (Tripadvisor Traveler's Choice Best of the Best 2021). Jede Villa verfügt über einen privaten Infinity-Pool, eine eingelassene Lounge, ein Bad mit Regendusche, wobei die meisten Villen einen Panoramablick auf das Meer und den Strand von Kata Noi haben. Zusammen mit einem raffinierten Innendesign, das sanfte Farben und natürliche Texturen mit sanften orientalischen Akzenten kombiniert, bietet dieses wundervolle Resort die perfekte Lage und den perfekten Service für Paare, die für die perfekten Flitterwochen entfliehen oder einfach nur einen romantischen Urlaub verbringen möchten. Wir widmen jeden Moment unserer Leidenschaft für Schönheit / zum Feiern / für Romantik / für das Leben. Die angezeigten Preise sind gültig vom 1. Juli - 31. Oktober 2021. Zimmerpreise ab 01.11.2021 bitte direkt über den Button "Buchung anfordern" anfragen. Die Zimmerpreise beinhalten die folgenden Vorteile: Kostenloses Zimmer-Upgrade 1 Stufe (außer Seaview Pool Villa inlove)

tägliches Frühstück für 2

Guthaben in Höhe von 4.000 THB für Speisen und Getränke

kostenloses WLAN

tägliche Zimmerreinigung

10 % Ermäßigung auf den Wäscheservice

10 % Rabatt auf Speisen und Getränke Notiz: Die oben genannten Preise beinhalten nicht den Covid-Test (RT-PCR) am Tag 0/6/13 insgesamt THB 8.000/Person Der Covid-Test (RT-PCR) wird in einem nahegelegenen Testzentrum durchgeführt, ohne Transfergebühren. Eine Anzahlung von 20 % ist erforderlich, um das SHABA-Zertifikat auszustellen und die Einreisebescheinigung weiterzuverarbeiten. Diese Kaution wird zurückerstattet, wenn COE nicht bestanden wird. Weitere 80 % des Buchungsbetrags müssen mindestens 72 Stunden vor der Ankunft bezahlt werden.

