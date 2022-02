Totaal AQ Hotelkamers 80 Slaapkamers Partner Ziekenhuis Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Citadines Sukhumvit 8 Citadines Sukhumvit 8 zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Booking requests for Citadines Sukhumvit 8 are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Een van onze topkeuzes in Bangkok. Citadines Sukhumvit 8 is centraal gelegen in de rustige wijk Khlong Toei en biedt accommodatie met een kitchenette waar voor uw geld. Het biedt gratis WiFi en een gratis 24-uurs tuk-tuk-service naar het Nana BTS Skytrain Station. Citadines Sukhumvit 8 Bangkok ligt op ongeveer 21 km van de luchthavens Suvarnabhumi en Don Muang. Het hotel ligt op loopafstand van een warenhuis en belangrijke zakencentra zoals de Exchange Tower. De serviceappartementen zijn elegant ingericht en bieden het comfort van thuis met grote zit- en eetgedeeltes. Voorzieningen zijn onder andere een flatscreen-tv met kabelzenders, een dvd-speler en een kluisje. De badkamers hebben een douche. Gasten kunnen genieten van een ontspannende traditionele Thaise massage of trainen in het fitnesscentrum. Het zwembad op het dak is ideaal voor het bewonderen van spectaculaire zonsondergangen boven de stad Bangkok. Er wordt dagelijks een continentaal ontbijt geserveerd in het restaurant van Citadine. Met roomservice kunt u op uw kamer dineren.

Voorzieningen / functies In totaal 3 COVID-19-screeningstests (RT - PCR)

24 uur per dag geregistreerde verpleegster

Gecertificeerd medisch personeel ter plaatse voor gezondheidsgerelateerde behoeften in quarantaine

Dagelijkse gezondheidsmonitoring

Gezichtsmasker, alcoholgel en thermometer in de kamer

Het verkrijgen van een officieel COVID-19-gratis certificaat op dag 14 voorafgaand aan de vrijlating van de patiënt

Alle maaltijden inbegrepen - ontbijt, lunch en diner

Er worden internationale roterende menu's met Thaise, Aziatische, halal en vegetarische maaltijden geserveerd

Koffie- en theefaciliteiten

Welkomstpakket bij aankomst inclusief benodigdheden zoals ontbijtgranen, instantnoedels, crackers, brood, boter, melk, banaan en frisdrank

Snelle wifi met 15 Mbps per kamer

Betaalde premium tv-kanalen in het Engels, Japans, Chinees, Arabisch, Koreaans, Europees

10% korting op dinerservices op de kamer

Enkele reis transfer tussen Suvarnabhumi International Airport of Don Mueang International Airport naar het hotel (extra 1.100 THB voor ophalen van U-Tapao Airport)

100% rookvrije kamers

Volledig ingerichte keuken: elektrische kookplaat en afzuigkap, waterkoker, magnetron, broodrooster en serviesgoed, koelkast

Apart bureau en stoel

Waspakket 30 stuks voor 15 dagen voor 3.000 THB (exclusief stomerijservices)

Speel Station 4 met vier games - 3.000 THB voor 15 nachten

Citadines FitKit (inclusief 2 kg of 5 kg dumbbells en een yogamat) verkocht voor 1.099 THB

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

TOON ALLE AQ HOTELS Doorzoek alle 180+ AQ Hotels