L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. Idéalement situé dans le quartier tranquille de Khlong Toei, le Citadines Sukhumvit 8 propose un hébergement d'un bon rapport qualité-prix avec une kitchenette. Il propose gratuitement une connexion Wi-Fi et un service de tuk-tuk 24h / 24 pour la station de métro aérien Nana BTS. Le Citadines Sukhumvit 8 Bangkok est situé à environ 21 km des aéroports de Suvarnabhumi et Don Muang. L'hôtel se trouve à quelques pas d'un grand magasin et des principaux lieux d'affaires comme la tour Exchange. Les appartements de service sont élégamment décorés et offrent le confort de la maison avec de grands coins salon et repas. Les équipements comprennent une télévision par câble à écran plat, un lecteur DVD et un coffre-fort. Les salles de bains sont pourvues d'une douche. Vous pourrez profiter d'un massage thaï traditionnel relaxant ou faire de l'exercice dans la salle de sport. La piscine sur le toit est idéale pour admirer les couchers de soleil spectaculaires sur la ville de Bangkok. Un petit-déjeuner continental est servi tous les jours au restaurant du Citadine. Vous pourrez prendre vos repas en chambre grâce au service d'étage.

Commodités / caractéristiques Total de 3 tests de dépistage COVID-19 (RT - PCR)

Infirmière autorisée 24 heures sur 24

Personnel médical certifié sur place pour tous les besoins liés à la santé en quarantaine

Surveillance quotidienne de la santé

Masque facial, gel alcoolique et thermomètre dans la chambre

Obtention du certificat officiel sans COVID-19 le jour 14 avant la libération du patient

Tous les repas inclus - petit-déjeuner, déjeuner et dîner

Menus internationaux rotatifs avec des options de repas thaïlandais, asiatiques, halal et végétariens servis

Thé / café

Panier de bienvenue à l'arrivée comprenant des éléments essentiels tels que des céréales, des nouilles instantanées, des craquelins, du pain, du beurre, du lait, des bananes et des boissons gazeuses

WiFi haut débit à 15 Mbps par chambre

Chaînes de télévision premium payantes en anglais, japonais, chinois, arabe, coréen, européen

10% de réduction sur les services de restauration en chambre

Transfert aller simple entre l'aéroport international de Suvarnabhumi ou l'aéroport international de Don Mueang jusqu'à l'hôtel (1100 THB supplémentaires pour la prise en charge à l'aéroport d'U-Tapao)

100% chambres non fumeur

Cuisine entièrement équipée: plaque de cuisson électrique et hotte, bouilloire électrique, four micro-ondes, grille-pain et vaisselle, réfrigérateur

Bureau et chaise de travail séparés

Forfait blanchisserie 30 pièces pendant 15 jours à 3000 THB (hors services de nettoyage à sec)

Jouez à Station 4 avec quatre jeux - 3000 THB pour 15 nuits

Citadines FitKit (comprend des haltères de 2 kg ou 5 kg et un tapis de yoga) vendu à 1099 THB

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

