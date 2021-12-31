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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Citadines Sukhumvit 8 расположен в центре тихого района Кхлонг Тоэй. К услугам гостей номера с мини-кухней с хорошим соотношением цены и качества. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатный круглосуточный трансфер на тук-туке до станции наземного метро Nana BTS.

Отель Citadines Sukhumvit 8 Bangkok расположен примерно в 21 км от аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от универмага и крупных деловых центров, таких как Exchange Tower.

Апартаменты с обслуживанием элегантно оформлены и предлагают домашний комфорт с большой гостиной и обеденной зонами. В числе удобств телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, DVD-плеер и сейф. В ванных комнатах есть душ.

Гости могут насладиться расслабляющим традиционным тайским массажем или позаниматься в фитнес-центре. Бассейн на крыше идеально подходит для любования захватывающими закатами над Бангкоком.

Ежедневно в ресторане Citadine сервируется континентальный завтрак. Возможна доставка еды и напитков в номер.