BANGKOK TEST & GO

Citadines Sukhumvit 8 - AQ / ASQ

Bangkok
8
оценка с
1103
Обновление February 8, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
4 ОТЗЫВЫ
Всего AQ гостиничных номеров 80 Спальни
Партнерская больница Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Citadines Sukhumvit 8 в приоритетном порядке, и Citadines Sukhumvit 8 будет получать оплату напрямую от вас.

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Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Citadines Sukhumvit 8 расположен в центре тихого района Кхлонг Тоэй. К услугам гостей номера с мини-кухней с хорошим соотношением цены и качества. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатный круглосуточный трансфер на тук-туке до станции наземного метро Nana BTS.

Отель Citadines Sukhumvit 8 Bangkok расположен примерно в 21 км от аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от универмага и крупных деловых центров, таких как Exchange Tower.

Апартаменты с обслуживанием элегантно оформлены и предлагают домашний комфорт с большой гостиной и обеденной зонами. В числе удобств телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, DVD-плеер и сейф. В ванных комнатах есть душ.

Гости могут насладиться расслабляющим традиционным тайским массажем или позаниматься в фитнес-центре. Бассейн на крыше идеально подходит для любования захватывающими закатами над Бангкоком.

Ежедневно в ресторане Citadine сервируется континентальный завтрак. Возможна доставка еды и напитков в номер.

Удобства / Особенности

  • Всего 3 скрининговых теста на COVID-19 (ОТ - ПЦР)
  • Круглосуточная дежурная медсестра
  • Сертифицированный медицинский персонал на месте для любых медицинских нужд во время карантина
  • Ежедневный мониторинг здоровья
  • Маска для лица, спиртовой гель и термометр в номере
  • Получение официального сертификата без COVID-19 за 14 день до выписки пациента.
  • Все питание включено - завтрак, обед и ужин
  • Вращающееся интернациональное меню с блюдами тайской, азиатской, халяльной и вегетарианской кухни.
  • Принадлежности для чая / кофе
  • Приветственная корзина по прибытии, включающая такие предметы первой необходимости, как хлопья, лапша быстрого приготовления, крекеры, хлеб, масло, молоко, бананы и безалкогольные напитки.
  • Высокоскоростной Wi-Fi со скоростью 15 Мбит / с на комнату
  • Платные телеканалы премиум-класса на английском, японском, китайском, арабском, корейском, европейском языках.
  • 10% скидка на доставку еды и напитков в номер
  • Трансфер в одну сторону между международным аэропортом Суварнабхуми или международным аэропортом Дон Муанг до отеля (дополнительно 1100 бат за трансфер из аэропорта Утапао)
  • 100% номера для некурящих
  • Полностью оборудованная кухня: электрическая плита и вытяжка, электрический чайник, микроволновая печь, тостер и посуда, холодильник.
  • Отдельный рабочий стол и стул
  • Пакет стирки 30 предметов на 15 дней за 3000 бат (не включает услуги химчистки)
  • Play Station 4 с четырьмя играми - 3000 бат на 15 ночей
  • Citadines FitKit (включает гантели 2 кг или 5 кг и коврик для йоги) продается по 1099 бат.
  • **Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**
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Счет
4.3/5
Очень хороший
На основе 4 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
3
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Citadines Sukhumvit 8 , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧Steve Hollins

Проверено на 31/12/2021
Прибыл 27/11/2021
4.3 One-Bedroom Deluxe (Thai Citizen )

I really enjoyed the hotel (as much as possible in quarantine). The whole process was smooth from booking to test results.

🇹🇭Siriporn Limviriyakul

Проверено на 04/10/2021
Прибыл 20/09/2021
4.1 Studio Executive (Thai Citizen)
Положительные     
  • Good service
Отрицательные
  • Bed is not that comfortable

Rooms is clean and good. Other services is very good. However, the free wifi is not that fast. The bed is floppy and moist.

🇲🇾Azrul Ashraf Zuhairi

Проверено на 05/06/2021
Прибыл 27/05/2021
4.7 Studio Executive
Положительные     
  • Круглосуточная служба приема и размещения в онлайн-приложениях
  • Персонал добрый.
  • Можно заказать еду из 7E с помощью персонала.
  • Еда, подаваемая ежедневно, очень вкусная. Время от времени становится толще.
Отрицательные
  • Прачечная довольно дорогая. Получил только 1 пакет, который составляет 20 прачечных за 2000 бат.

Хорошее место для выбора в качестве ASQ. Студия очень удобная. Вся еда очень вкусная. Вся еда подана вовремя. Я тоже очень доволен чистотой.

🇷🇺Ilia

Проверено на 15/02/2021
Прибыл 30/01/2021
4.3 Studio Executive

В целом очень хороший отель ASQ, и мне не на что жаловаться. Я просто счастлив, что могу выйти на улицу 😝

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