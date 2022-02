Всего AQ гостиничных номеров 80 Спальни Партнерская больница Piyavate Hospital

Один из лучших вариантов, выбранных нами в Бангкоке. Отель Citadines Sukhumvit 8 расположен в центре тихого района Кхлонг Тоэй. К услугам гостей номера с мини-кухней с хорошим соотношением цены и качества. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатный круглосуточный трансфер на тук-туке до станции наземного метро Nana BTS. Отель Citadines Sukhumvit 8 Bangkok расположен примерно в 21 км от аэропортов Суварнабхуми и Дон Муанг. Отель находится в нескольких минутах ходьбы от универмага и крупных деловых центров, таких как Exchange Tower. Апартаменты с обслуживанием элегантно оформлены и предлагают домашний комфорт с большой гостиной и обеденной зонами. В числе удобств телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, DVD-плеер и сейф. В ванных комнатах есть душ. Гости могут насладиться расслабляющим традиционным тайским массажем или позаниматься в фитнес-центре. Бассейн на крыше идеально подходит для любования захватывающими закатами над Бангкоком. Ежедневно в ресторане Citadine сервируется континентальный завтрак. Возможна доставка еды и напитков в номер.

Удобства / Особенности Всего 3 скрининговых теста на COVID-19 (ОТ - ПЦР)

Круглосуточная дежурная медсестра

Сертифицированный медицинский персонал на месте для любых медицинских нужд во время карантина

Ежедневный мониторинг здоровья

Маска для лица, спиртовой гель и термометр в номере

Получение официального сертификата без COVID-19 за 14 день до выписки пациента.

Все питание включено - завтрак, обед и ужин

Вращающееся интернациональное меню с блюдами тайской, азиатской, халяльной и вегетарианской кухни.

Принадлежности для чая / кофе

Приветственная корзина по прибытии, включающая такие предметы первой необходимости, как хлопья, лапша быстрого приготовления, крекеры, хлеб, масло, молоко, бананы и безалкогольные напитки.

Высокоскоростной Wi-Fi со скоростью 15 Мбит / с на комнату

Платные телеканалы премиум-класса на английском, японском, китайском, арабском, корейском, европейском языках.

10% скидка на доставку еды и напитков в номер

Трансфер в одну сторону между международным аэропортом Суварнабхуми или международным аэропортом Дон Муанг до отеля (дополнительно 1100 бат за трансфер из аэропорта Утапао)

100% номера для некурящих

Полностью оборудованная кухня: электрическая плита и вытяжка, электрический чайник, микроволновая печь, тостер и посуда, холодильник.

Отдельный рабочий стол и стул

Пакет стирки 30 предметов на 15 дней за 3000 бат (не включает услуги химчистки)

Play Station 4 с четырьмя играми - 3000 бат на 15 ночей

Citadines FitKit (включает гантели 2 кг или 5 кг и коврик для йоги) продается по 1099 бат.

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

