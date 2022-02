合計AQホテルの部屋 80 ベッドルーム パートナー病院 Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にシタディーンスクンビット8 直接連絡し、 シタディーンスクンビット8が直接支払いを回収します。

Booking requests for Citadines Sukhumvit 8 are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

バンコクでの私たちのトップピックの1つ。クローントゥーイの静かな地区の中心部に位置するCitadinesSukhumvit8は、簡易キッチン付きの手頃な料金の宿泊施設を提供しています。無料のWiFiアクセスとBTSスカイトレインのナナ駅への無料の24時間トゥクトゥクサービスを提供しています。 シタディーンスクンビット8バンコクは、スワンナプーム空港とドンムアン空港の両方から約13マイルの場所にあります。ホテルはデパートやエクスチェンジタワーなどの主要なビジネス施設から徒歩圏内です。 サービスアパートメントはエレガントな装飾が施され、広いシーティングエリアとダイニングエリアがあり、自宅にいるような快適さを提供します。薄型ケーブルテレビ、DVDプレーヤー、金庫が備わっています。バスルームにはシャワー設備があります。 リラックスできる伝統的なタイ式マッサージを楽しんだり、フィットネスセンターでエクササイズを楽しめます。屋上プールは、バンコク市の壮大な夕日を眺めるのに理想的です。 Citadineのレストランでは、コンチネンタルブレックファーストを毎日提供しています。ルームサービス付きの室内ダイニングを利用できます。

アメニティ/機能 合計3回のCOVID-19スクリーニング検査(RT-PCR)

勤務中の24時間登録看護師

検疫中の健康関連のニーズに対応する認定医療スタッフ

毎日の健康モニタリング

部屋にフェイスマスク、アルコールジェル、温度計

患者の解放前の14日目に公式のCOVID-19無料証明書を取得する

すべての食事が含まれています-朝食、昼食、夕食

タイ料理、アジア料理、ハラール料理、ベジタリアン料理のメニューを含むローテーションの国際メニュー

紅茶/コーヒーメーカー

シリアル、インスタントラーメン、クラッカー、パン、バター、牛乳、バナナ、ソフトドリンクなどの必需品を含む到着時のウェルカムハンパー

1部屋あたり15mbpsの高速WiFi

英語、日本語、中国語、アラビア語、韓国語、ヨーロッパの有料プレミアムTVチャンネル

室内ダイニングサービスの10%割引

スワンナプーム国際空港またはドンムアン国際空港からホテルへの片道送迎(ウタパオ空港からのピックアップにはさらに1,100バーツ)

100%禁煙ルーム

設備の整ったキッチン:電気調理コンロとフード、電気ケトル、電子レンジ、トースターと食器、冷蔵庫

独立したワーキングデスクと椅子

ランドリーパッケージ30個、15日間3,000 THB(ドライクリーニングサービスを除く)

4つのゲームでステーション4をプレイ-15泊3,000バーツ

Citadines FitKit(2kgまたは5kgのダンベルとヨガマットを含む)は1,099バーツで販売されています

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

すべてのAQホテルを表示 180以上のAQホテルをすべて検索

スコア 4.3 /5 とても良い に基づく 4 レビュー 評価 1 優れた 3 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい シタディーンスクンビット8ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す シタディーンスクンビット8 すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇬🇧 Steve Hollins に到着しました 27/11/2021 4.3 One-Bedroom Deluxe (Thai Citizen ) I really enjoyed the hotel (as much as possible in quarantine). The whole process was smooth from booking to test results. 🇹🇭 Siriporn Limviriyakul に到着しました 20/09/2021 4.1 Studio Executive (Thai Citizen) ポジティブ Good service ネガ Bed is not that comfortable Rooms is clean and good. Other services is very good. However, the free wifi is not that fast. The bed is floppy and moist. 🇲🇾 Azrul Ashraf Zuhairi に到着しました 27/05/2021 4.7 Studio Executive ポジティブ ラインアプリの24時間受付サービス

スタッフは親切です。

スタッフの助けを借りて7Eから食べ物を注文することができます。

毎日出される食べ物はとても美味しいです。時々太くなる。 ネガ 洗濯はちょっと高いです。 2000バーツで20ランドリーの1パッケージのみを入手しました。 ASQとして選択するのに最適な場所です。スタジオはとても快適です。すべての食べ物がおいしいです。すべての料理は時間通りに出されます。清潔さにもとても満足しています。 🇷🇺 Ilia に到着しました 30/01/2021 4.3 Studio Executive 一般的に非常に良いASQホテルであり、私は本当に文句を言うことはできません。外に出られて嬉しいです😝