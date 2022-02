AQ酒店客房总数 80 卧室 伙伴医院 Piyavate Hospital

曼谷精选推荐之一。 Citadines Sukhumvit 8酒店位于空隆(Khlong Toei)宁静的街区中心,提供带小厨房的超值住宿。酒店提供免费无线网络连接,并提供前往Nana BTS Skytrain Station的免费24小时嘟嘟车服务。 曼谷馨乐庭素坤逸8号酒店距离素万那普机场和廊曼机场均约13英里。这家酒店距百货公司和主要商业场所(如交易塔)仅几步之遥。 服务式公寓装饰典雅,并设有宽敞的座位和用餐区,可为您带来家一般的舒适感。设施包括平面有线电视,DVD播放器和保险箱。浴室配有淋浴设施。 客人可以享受放松身心的传统泰式按摩,或在健身中心锻炼身体。屋顶游泳池是欣赏曼谷市壮观日落的理想场所。 Citadine酒店的餐厅每天提供欧陆式早餐。客房服务可在客房内用餐。

便利设施/功能 总共 3 次 COVID-19 筛查测试(RT - PCR)

24小时注册值班护士

检疫期间现场经过认证的医务人员是否有任何与健康相关的需求

日常健康监测

室内面罩,酒精凝胶和温度计

在患者获释之前的第14天获得官方的COVID-19免费证书

包括所有餐点-早餐,午餐和晚餐

提供国际旋转菜单,包括泰国,亚洲,清真和素食餐点

沏茶/咖啡设备

迎宾礼篮的到来包括谷物,方便面,饼干,面包,黄油,牛奶,香蕉和软饮料等必需品

高速WiFi,每房15 mbps

收费的收费电视频道,包括英语,日语,中文,阿拉伯语,韩语,欧洲

客房餐饮服务可享受10%的折扣

素万那普国际机场或廊曼国际机场至酒店的单程接送服务(从U-Tapao机场接送需额外收取1,100泰铢)

100%禁烟客房

设备齐全的厨房:电炉灶和烟罩,电热水壶,微波炉,烤面包机和餐具,冰箱

独立的办公桌和椅子

洗衣包30天15天3,000泰铢(不包括干洗服务)

玩4个游戏站4个游戏-3,000泰铢持续15晚

Citadines FitKit(包括2公斤或5公斤哑铃和瑜伽垫)售价为1,099泰铢

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

分数 4.3 /5 非常好 基于 4 评论 评分 1 优秀的 3 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 素坤逸馨乐庭服务公寓8的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 素坤逸馨乐庭服务公寓8 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 🇬🇧 Steve Hollins 到达 27/11/2021 4.3 One-Bedroom Deluxe (Thai Citizen ) I really enjoyed the hotel (as much as possible in quarantine). The whole process was smooth from booking to test results. 🇹🇭 Siriporn Limviriyakul 到达 20/09/2021 4.1 Studio Executive (Thai Citizen) 正数 Good service 负面的 Bed is not that comfortable Rooms is clean and good. Other services is very good. However, the free wifi is not that fast. The bed is floppy and moist. 🇲🇾 Azrul Ashraf Zuhairi 到达 27/05/2021 4.7 Studio Executive 正数 24小时在线应用接待服务

工作人员很亲切。

可以在工作人员的帮助下从 7E 订购食物。

每天供应的食物非常美味。时不时变胖。 负面的 洗衣有点贵。只拿到了 1 个包裹,2000 泰铢洗 20 件衣服。 一个选择作为 ASQ 的好地方。工作室非常舒适。所有的食物都很美味。所有食物都及时送达。我对清洁度也很满意。 🇷🇺 Ilia 到达 30/01/2021 4.3 Studio Executive 总的来说,这是很好的ASQ酒店,我真的不能抱怨。我很高兴能够出门😝

