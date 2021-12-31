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曼谷精选推荐之一。 Citadines Sukhumvit 8酒店位于空隆（Khlong Toei）宁静的街区中心，提供带小厨房的超值住宿。酒店提供免费无线网络连接，并提供前往Nana BTS Skytrain Station的免费24小时嘟嘟车服务。

曼谷馨乐庭素坤逸8号酒店距离素万那普机场和廊曼机场均约13英里。这家酒店距百货公司和主要商业场所（如交易塔）仅几步之遥。

服务式公寓装饰典雅，并设有宽敞的座位和用餐区，可为您带来家一般的舒适感。设施包括平面有线电视，DVD播放器和保险箱。浴室配有淋浴设施。

客人可以享受放松身心的传统泰式按摩，或在健身中心锻炼身体。屋顶游泳池是欣赏曼谷市壮观日落的理想场所。

Citadine酒店的餐厅每天提供欧陆式早餐。客房服务可在客房内用餐。