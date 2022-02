Insgesamt AQ Hotelzimmer 80 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Piyavate Hospital

Eine unserer Top-Auswahl in Bangkok. Das Citadines Sukhumvit 8 befindet sich in zentraler Lage in Khlong Toeis ruhigem Viertel und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer Küchenzeile. Es bietet kostenfreies WLAN und einen kostenlosen 24-Stunden-Tuk-Tuk-Service zur NTS BTS Skytrain Station. Das Citadines Sukhumvit 8 Bangkok liegt etwa 21 km von den Flughäfen Suvarnabhumi und Don Muang entfernt. Das Hotel liegt nur einen kurzen Spaziergang von einem Kaufhaus und wichtigen Geschäftsräumen wie dem Exchange Tower entfernt. Die Service-Apartments sind elegant eingerichtet und bieten den Komfort eines Zuhauses mit großen Sitz- und Essbereichen. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein Flachbild-Kabel-TV, ein DVD-Player und ein Safe. Die Badezimmer verfügen über eine Dusche. Genießen Sie eine entspannende traditionelle Thai-Massage oder trainieren Sie im Fitnesscenter. Der Pool auf dem Dach ist ideal, um spektakuläre Sonnenuntergänge über Bangkok City zu bewundern. Ein tägliches kontinentales Frühstück wird im Restaurant des Citadine serviert. Speisen auf dem Zimmer sind mit Zimmerservice möglich.

Ausstattung / Ausstattung Insgesamt 3 COVID-19-Screening-Tests (RT - PCR)

24-Stunden-Krankenschwester im Dienst

Zertifiziertes medizinisches Personal vor Ort für alle gesundheitlichen Bedürfnisse während der Quarantäne

Tägliche Gesundheitsüberwachung

Gesichtsmaske, Alkoholgel und Thermometer im Zimmer

Erhalt des offiziellen COVID-19-Zertifikats am 14. Tag vor der Entlassung des Patienten

Alle Mahlzeiten inbegriffen - Frühstück, Mittag- und Abendessen

Internationale Rotationsmenüs mit thailändischen, asiatischen, halalen und vegetarischen Gerichten

Tee- / Kaffeezubereiter

Willkommenskorb bei der Ankunft mit wichtigen Dingen wie Müsli, Instantnudeln, Crackern, Brot, Butter, Milch, Bananen und alkoholfreien Getränken

Highspeed-WLAN mit 15 MBit / s pro Zimmer

Bezahlte Premium-TV-Kanäle in Englisch, Japanisch, Chinesisch, Arabisch, Koreanisch, Europäisch

10% Rabatt auf den Zimmerservice

Einwegtransfer zwischen dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi oder dem internationalen Flughafen Don Mueang zum Hotel (zusätzliche 1.100 THB für die Abholung vom Flughafen U-Tapao)

100% Nichtraucherzimmer

Voll ausgestattete Küche: Elektroherd & Dunstabzugshaube, Wasserkocher, Mikrowelle, Toaster und Geschirr, Kühlschrank

Separater Schreibtisch & Stuhl

Wäschepaket 30 Stück für 15 Tage bei 3.000 THB (ohne chemische Reinigung)

Spielen Sie Station 4 mit vier Spielen - 3.000 THB für 15 Nächte

Citadines FitKit (enthält 2 kg oder 5 kg Hanteln und eine Yogamatte) kostet 1.099 THB

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

