รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 80 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ซิทาดีนสุขุมวิท 8 อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ซิทาดีนสุขุมวิท 8 จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ที่พักยอดนิยมแห่งหนึ่งของเราในกรุงเทพมหานคร Citadines Sukhumvit 8 ตั้งอยู่ใจกลางย่านอันเงียบสงบของคลองเตยให้บริการห้องพักคุ้มราคาพร้อมห้องครัวขนาดเล็ก มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีและบริการรถตุ๊กตุ๊กฟรีตลอด 24 ชั่วโมงไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนานา Citadines Sukhumvit 8 Bangkok ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองประมาณ 21 กม. โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าและสถานที่ธุรกิจสำคัญเช่น Exchange Tower โดยใช้เวลาเดินไม่นาน เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราและให้ความสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านด้วยพื้นที่นั่งเล่นและรับประทานอาหารขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์จอแบนระบบช่องสัญญาณเคเบิลเครื่องเล่นดีวีดีและตู้นิรภัย ห้องน้ำมีฝักบัว ผู้เข้าพักสามารถรับบริการนวดแผนไทยเพื่อความผ่อนคลายหรือออกกำลังที่ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าเหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามเหนือกรุงเทพฯ มีบริการอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัลทุกวันที่ห้องอาหารของ Citadine มีบริการอาหารในห้องพักด้วยบริการรูมเซอร์วิส

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ รวมชุดตรวจคัดกรอง COVID-19 จำนวน 3 ชุด (RT - PCR)

พยาบาลประจำการตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองในสถานที่สำหรับความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในขณะที่อยู่ในการกักกัน

การตรวจสุขภาพประจำวัน

มาส์กหน้าเจลแอลกอฮอล์และเทอร์โมมิเตอร์ในห้อง

รับใบรับรองการปลอด COVID-19 อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการปล่อยตัว

รวมอาหารทุกมื้อ - เช้ากลางวันและเย็น

เมนูอาหารนานาชาติหมุนเวียนทั้งอาหารไทยเอเชียอาหารฮาลาลและอาหารมังสวิรัติ

อุปกรณ์ชงชา / กาแฟ

สิ่งกีดขวางต้อนรับเมื่อเดินทางมาถึงรวมถึงสิ่งจำเป็นเช่นซีเรียลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแครกเกอร์ขนมปังเนยนมกล้วยและน้ำอัดลม

WiFi ความเร็วสูงที่ 15 Mbps ต่อห้อง

ช่องทีวีพรีเมียมแบบชำระเงินเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจีนอาหรับเกาหลียุโรป

ส่วนลด 10% สำหรับบริการอาหารในห้องพัก

รถรับส่งเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรม (เพิ่ม 1,100 บาทสำหรับรับจากสนามบินอู่ตะเภา)

ห้องปลอดบุหรี่ 100%

ห้องครัวที่มีอุปกรณ์ครบครัน: เตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันกาต้มน้ำไฟฟ้าเตาอบไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังและบนโต๊ะอาหารตู้เย็น

โต๊ะทำงานและเก้าอี้แยกกัน

แพ็กเกจซักผ้า 30 ชิ้น 15 วันราคา 3,000 บาท (ไม่รวมบริการซักแห้ง)

Play Station 4 พร้อมเกมสี่เกม - 3,000 บาท 15 คืน

Citadines FitKit (รวมดัมเบล 2 กก. หรือ 5 กก. และเสื่อโยคะ) จำหน่ายในราคา 1,099 บาท

**Thai government subsidy is available for Thai passport holders.**

