Le Village Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Village Resort & Spa est situé en plein cœur de la plage de Karon, entouré d'un jardin tropical luxuriant. La propriété dispose de 34 villas conçues dans un style Thai-Taksin et est équipée d'équipements modernes pour assurer un séjour confortable. Côté restauration, le complexe sert une cuisine orientale saine. Des services de spa, un service de femme de chambre quotidien et des transferts aéroport sont disponibles pour votre confort. L'ambiance de la propriété est un mélange d'intimité et d'élégance, garantissant un séjour relaxant à tous les clients. Si vous recherchez un bon emplacement avec un service attentionné, The Village Resort & Spa est certainement votre meilleur choix.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX