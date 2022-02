Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Karon Princess de manière prioritaire, et Hôtel Karon Princess percevra directement le paiement de votre part.

Le Karon Princess Hotel est situé au centre de Karon, l'une des plages les plus populaires de Phuket. La propriété est à environ 45 minutes de l'aéroport et à 10 minutes de Patong. Situé sur le front de mer, l'hôtel dispose de restaurants et de bars, d'une piscine et d'un bain à remous, d'une piscine pour enfants et d'une bijouterie. Les services sur place comprennent un service d'étage, des services de location de voitures, un bureau de change, des massages au bord de la piscine et une blanchisserie. Si vous commencez à vous sentir fatigué, alors un voyage au spa pourrait être de mise. Tout, des massages thaïlandais aux massages à l'huile en passant par une gamme de soins de beauté, est disponible. Une fois que vous aurez mis les pieds à Phuket, vous ne voudrez plus jamais en repartir. Pour réserver une chambre, veuillez soumettre vos dates de voyage préférées et remplir notre formulaire de réservation en ligne sécurisé.

