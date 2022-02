เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ใจกลางหาดกะรน ล้อมรอบด้วยสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่ม ที่พักมีวิลล่า 34 หลังที่ออกแบบในสไตล์ไทย-ตากสิน และติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักที่สะดวกสบาย สำหรับตัวเลือกในการรับประทานอาหาร รีสอร์ทให้บริการอาหารตะวันออกเพื่อสุขภาพ มีบริการสปา บริการแม่บ้านประจำวัน และบริการรับส่งสนามบินเพื่อความสะดวกของคุณ บรรยากาศของที่พักผสมผสานระหว่างความสนิทสนมและความสง่างาม เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักที่ผ่อนคลายสำหรับแขกทุกท่าน หากคุณกำลังมองหาทำเลดีพร้อมบริการที่เอาใจใส่ เดอะ วิลเลจ รีสอร์ท แอนด์ สปา คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณอย่างแน่นอน

