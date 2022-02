The Village Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Village Resort & Spa liegt direkt im Herzen von Karon Beach, umgeben von einem üppigen tropischen Garten. Das Anwesen verfügt über 34 Villen im Thai-Taksin-Stil und ist mit modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, um einen komfortablen Aufenthalt zu gewährleisten. Zu den gastronomischen Einrichtungen serviert das Resort gesunde orientalische Küche. Spa-Services, ein täglicher Reinigungsservice und Flughafentransfers stehen Ihnen zur Verfügung. Das Ambiente des Anwesens ist eine Mischung aus Intimität und Eleganz, um allen Gästen einen erholsamen Aufenthalt zu bieten. Wenn Sie eine gute Lage mit aufmerksamem Service suchen, ist The Village Resort & Spa definitiv Ihre beste Wahl.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels