Деревня Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Курортный спа-отель Village расположен в самом центре пляжа Карон, в окружении пышного тропического сада. В отеле 34 виллы, оформленные в тайско-таксинском стиле и оснащенные современными удобствами для комфортного проживания. В курортном отеле подают полезные блюда восточной кухни. Для вашего удобства предлагаются спа-услуги, ежедневные услуги горничной и трансфер от / до аэропорта. Атмосфера отеля представляет собой сочетание уюта и элегантности, что гарантирует расслабляющий отдых для всех гостей. Если вы ищете хорошее место с внимательным обслуживанием, The Village Resort & Spa, безусловно, ваш лучший выбор.

