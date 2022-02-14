Деревня Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Курортный спа-отель Village расположен в самом центре пляжа Карон, в окружении пышного тропического сада. В отеле 34 виллы, оформленные в тайско-таксинском стиле и оснащенные современными удобствами для комфортного проживания. В курортном отеле подают полезные блюда восточной кухни. Для вашего удобства предлагаются спа-услуги, ежедневные услуги горничной и трансфер от / до аэропорта. Атмосфера отеля представляет собой сочетание уюта и элегантности, что гарантирует расслабляющий отдых для всех гостей. Если вы ищете хорошее место с внимательным обслуживанием, The Village Resort & Spa, безусловно, ваш лучший выбор.