The Village Resort & Spa - Phuket Sandbox Hotel

The Village Resort & Spa ligt in het hart van Karon Beach en wordt omgeven door een weelderige tropische tuin. Het pand beschikt over 34 villa's die zijn ontworpen in Thai-Taksin-stijl en zijn uitgerust met moderne voorzieningen om een comfortabel verblijf te garanderen. Voor eetgelegenheden serveert het resort gezonde, oosterse gerechten. Voor uw gemak zijn er spadiensten, een dagelijkse schoonmaakservice en vervoer naar de luchthaven beschikbaar. De sfeer van het pand is een mix van intimiteit en elegantie, die zeker zal zorgen voor een ontspannen verblijf voor alle gasten. Als u op zoek bent naar een goede locatie met attente service, dan is The Village Resort & Spa zeker uw beste keuze.

