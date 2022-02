Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Sugar Marina Resort - Mode - Plage de Kata de manière prioritaire, et Sugar Marina Resort - Mode - Plage de Kata percevra directement le paiement de votre part.

Situé à seulement trois minutes à pied de la magnifique mer d'Andaman, le Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach propose un hébergement luxueux à un prix abordable. Les chambres du Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach sont soigneusement conçues pour offrir le meilleur du confort et de la commodité aux clients à la recherche d'un séjour sans tracas lors de leur voyage dans cette région. Traversez l'entrée de style de la Cinquième Avenue jusqu'au hall branché où le personnel à la mode et attentionné de l'hôtel attend pour accueillir chaque client. Les clients en quête d'exercice ou de loisirs seront ravis de trouver une piscine extérieure à l'hôtel. Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach propose une gamme de chambres bien aménagées avec dix designs différents dans chaque catégorie de chambre. Les clients du Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach trouveront que le service et les installations proposés sont de la plus haute qualité, ce qui en fait un moyen très excitant d'explorer une nouvelle ville tout en profitant d'un hébergement de qualité. Noter: Les tarifs ne comprennent pas le test Covid (RT-PCR) au jour 0/6/13 au total de 8 000 THB/personne Le test Covid (RT-PCR) sera effectué dans un centre de test à proximité, hors frais de transfert. Un acompte de 100 % est requis pour émettre le certificat SHABA, afin de poursuivre le traitement du certificat d'entrée. Ce dépôt est remboursable si le COE n'est pas passé.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX