Niché au cœur de Kata, Kata Rocks est un endroit idéal pour découvrir Phuket. Situé à seulement 48 km, cet hôtel 5 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Kata Rocks propose également de nombreuses installations pour enrichir votre séjour à Phuket. Pour le confort de ses clients, cet hôtel propose un service de chambre 24h/24, Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, boutique de cadeaux/souvenirs. Les chambres de l'hôtel ont été soigneusement aménagées pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Certaines chambres sont équipées d'une télévision écran LCD/plasma, portant pour vêtements, café instantané gratuit, thé gratuit, dressing. Les installations de loisirs de l'hôtel, qui comprennent centre de fitness, sauna, piscine extérieure, spa, massage, sont conçues pour assurer une évasion et une détente totales. Kata Rocks est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

Commodités / caractéristiques Paquet de bac à sable inclus.

Petit-déjeuner quotidien pour 2 personnes par chambre

Transfert aéroport aller-retour depuis/vers l'aéroport international de Phuket

un (1) massage thaï ou à l'huile de 60 minutes pour 2 personnes

Minibar quotidien (bière locale, boisson non alcoolisée, etc.)

Départ tardif jusqu'à 16h sous réserve de disponibilité

