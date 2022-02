Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - แฟชั่น - หาดกะตะ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - แฟชั่น - หาดกะตะ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach ตั้งอยู่ห่างจากทะเลอันดามันที่สวยงามโดยใช้เวลาเดินเพียง 3 นาที ให้บริการที่พักหรูหราในราคาประหยัด ห้องพักที่ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - แฟชั่น - หาดกะตะ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่แขกที่มองหาการเข้าพักที่ไม่ยุ่งยากขณะเดินทางไปยังภูมิภาคนี้ เดินผ่านทางเข้าสไตล์ฟิฟท์อเวนิวไปยังล็อบบี้ที่ทันสมัยซึ่งมีพนักงานที่ทันสมัยและเอาใจใส่คอยต้อนรับแขกทุกท่าน ผู้เข้าพักที่ต้องการออกกำลังกายหรือพักผ่อนสามารถเพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่โรงแรม ชูการ์ มารีน่า รีสอร์ท - แฟชั่น - กะตะบีช ให้บริการห้องพักที่ตกแต่งอย่างดี มีสิบแบบที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทห้อง แขกของ Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach จะพบว่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่นำเสนอนั้นมีคุณภาพสูงสุด ทำให้เป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นมากในการสำรวจเมืองใหม่ในขณะที่เพลิดเพลินกับที่พักชั้นเยี่ยม บันทึก: ราคาไม่รวม Covid Test (RT-PCR) ในวันที่ 0/6/13 รวม 8,000 บาท/คน การทดสอบโควิด (RT-PCR) จะดำเนินการที่ศูนย์ทดสอบใกล้เคียง ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอน ต้องวางเงินมัดจำ 100% เพื่อออกใบรับรอง SHABA เพื่อดำเนินการใบรับรองการเข้าประเทศต่อไป เงินมัดจำนี้จะได้รับคืนหากไม่ผ่าน COE

