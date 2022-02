Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 슈가 마리나 리조트-패션-카타 비치 우선 순위 정 방식으로, 그리고 슈가 마리나 리조트-패션-카타 비치 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

아름다운 안다만 해에서 도보로 단 3분 거리에 위치한 슈가 마리나 리조트 - 패션 - 카타 비치는 저렴한 가격에 고급스러운 숙박 시설을 제공합니다. 슈가 마리나 리조트 - 패션 - 카타 비치의 객실은 이 지역을 여행하는 동안 번거롭지 않은 체류를 원하는 투숙객에게 최상의 편안함과 편리함을 제공하도록 세심하게 설계되었습니다. 5번가 스타일의 입구를 지나 트렌디한 로비로 들어서면 세련되고 사려 깊은 호텔 직원들이 각 손님을 환영하기 위해 기다리고 있습니다. 운동이나 여가를 원하는 투숙객은 호텔의 야외 수영장을 이용하실 수 있습니다. 슈가 마리나 리조트 - 패션 - 카타 비치는 각 객실 카테고리에서 10가지 다른 디자인을 특징으로 하는 잘 꾸며진 다양한 객실을 제공합니다. 슈가 마리나 리조트 - 패션 - 카타 비치의 손님들은 제공되는 서비스와 시설이 최고 수준임을 알게 될 것이며, 훌륭한 숙박 시설을 즐기면서 새로운 도시를 탐험하는 매우 흥미진진한 방법이 될 것입니다. 메모: 요금에는 0/6/13일 코로나 검사(RT-PCR)가 포함되어 있지 않습니다. 총 THB 8,000/인 코비드 테스트(RT-PCR)는 환승 비용을 포함하지 않은 가까운 테스트 센터에서 실시됩니다. SHABA 증명서 발급을 위해 100% 보증금이 필요하며, 이후 입국 증명서를 처리합니다. 이 보증금은 COE를 통과하지 못한 경우 환불됩니다.

