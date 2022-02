Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

美しいアンダマン海から徒歩わずか3分のシュガーマリーナリゾート-ファッション-カタビーチは、手頃な価格で豪華な宿泊施設を提供しています。シュガーマリーナリゾート-ファッション-カタビーチの客室は、この地域への旅行中に手間のかからない滞在をお探しのお客様に最高の快適さと便利さを提供するように考え抜かれて設計されています。ホテルのファッショナブルで思いやりのあるスタッフが各ゲストを迎えるのを待っているトレンディなロビーへの5番街スタイルの入り口を歩きます。 エクササイズやレジャーをお探しのお客様は、ホテルの屋外プールをご利用いただけます。シュガーマリーナリゾート-ファッション-カタビーチは、各部屋のカテゴリーで10の異なるデザインを備えた設備の整った客室を幅広く提供しています。シュガーマリーナリゾート-ファッション-カタビーチにご宿泊のお客様は、提供されるサービスと設備が最高品質であることに気付くでしょう。素晴らしい宿泊施設を楽しみながら、新しい街を探索する非常にエキサイティングな方法です。 ノート: 1)料金には、2013年0月6日のCovid Test(RT-PCR)が含まれていません。合計で8,000バーツ/人です。 2)Covid Test(RT-PCR)は、近くのテストセンターで実施されますが、転送料金は含まれていません。 3)入国証明書をさらに処理するために、SHABA証明書を発行するには、100%のデポジットが必要です。 COEに合格しなかった場合、このデポジットは返金されます。

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい シュガーマリーナリゾート-ファッション-カタビーチゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す シュガーマリーナリゾート-ファッション-カタビーチ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇬🇧 David Stanton に到着しました 08/07/2021 4.8 Deluxe Pool View Double or Twin Room ポジティブ サンドボックスの規制はよく理解されており、スタッフは私をPCRテストのためにスワブセンターに連れて行くのに役立ちました。朝食の良い選択 ネガ 私がそこにいたとき、カタは非常に限られた店を開いていました。たとえば果物を買うことは不可能でした スタッフがサンドボックスのルールをよく理解している、お得な小さなモダンなホテル。興味深い内装の広い部屋。