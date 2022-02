Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Un grand hôtel familial qui est bien situé sur la magnifique plage de Kata, le Sugar Palm Grand Hillside Hotel est bien connu pour son sable blanc, son eau claire et ses grandes formations calcaires. Les 108 chambres bien aménagées de l'hôtel comprennent de superbes vues, un mobilier moderne et des tonnes d'espace pour se reposer, travailler ou dormir. Faites quelques longueurs dans la piscine extérieure de l'hôtel ou dirigez-vous directement vers les belles plages de la mer d'Andaman. Pour une agréable journée de détente à l'hôtel, offrez-vous d'excellents soins de spa, des massages et un séjour apaisant dans le sauna ou le hammam. De retour dans la chambre, vous pourrez profiter d'un service d'étage, de coffres-forts et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Un centre de remise en forme et des salles de réunion sont également à votre disposition. Pour une expérience culinaire agréable, rendez-vous au Mali Seafood Restaurant, réputé pour ses délicieux plats de fruits de mer et son service impeccable. Le luxe moderne fusionne avec la culture et le design thaïlandais pour créer un séjour extraordinaire à l'hôtel Sugar Palm Grand Hillside.

