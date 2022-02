Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec La Mer Galleri de Katathani de manière prioritaire, et La Mer Galleri de Katathani percevra directement le paiement de votre part.

LA SEA GALLERI BY KATATHANI EST UNE STATION DE VIE ADAPTÉE AUX ADULTES, INSPIRÉE PAR L'AMOUR DE L'ART ET DE LA NATURE ET DESTINÉE AUX JEUNES VOYAGEURS. Ce complexe moderne met en valeur les chefs-d'œuvre de la nature avec des paysages tropicaux et une vue sublime sur la mer d'Andaman. Dès les premiers pas en entrant dans la propriété, vous trouverez la combinaison parfaite entre une sensation occidentale moderne et un design thaïlandais contemporain. La Sea Galleri de Katathani est une collection de chefs-d'œuvre inspirés de la nature. Il offre une salle d'exposition parfaite qui présente différents styles de nature, d'art et de designs passionnants, tout en chatouillant les sens des visiteurs avec joie, plaisir, confort et souvenirs durables. Les tarifs affichés sont valables du 1er juillet au 31 octobre 2021. Les tarifs des chambres à partir du 1er novembre 2021 peuvent être demandés en remplissant le bouton « Demande de réservation » Séjour de 7 nuits comprenant les avantages suivants : 👉 4 Katathani Daypass par séjour 👉 Petit-déjeuner quotidien pour 2 Internet sans fil gratuit Nettoyage quotidien des chambres 👉 10 % de réduction sur la nourriture et les boissons Noter: Les tarifs mentionnés ci-dessus ne comprennent pas le test Covid (RT-PCR) le jour 0/6/13 pour un total de 8 000 THB/personne Le test Covid (RT-PCR) sera effectué dans un centre de test à proximité, hors frais de transfert. Un acompte de 20% est requis pour émettre le certificat SHABA, afin de poursuivre le traitement du certificat d'entrée. Ce dépôt est remboursable si le COE n'est pas passé. Un autre montant de 80% de la réservation doit être payé au moins 72 heures avant l'arrivée.

