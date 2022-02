Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Sugar Marina Resort - Mode - Kata Beach , und Sugar Marina Resort - Mode - Kata Beach wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Nur drei Gehminuten von der wunderschönen Andamanensee entfernt bietet das Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach eine luxuriöse Unterkunft zu einem erschwinglichen Preis. Die Zimmer im Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach sind durchdacht gestaltet, um den Gästen, die einen stressfreien Aufenthalt in dieser Region suchen, den besten Komfort und die beste Bequemlichkeit zu bieten. Gehen Sie durch den Eingang im Stil der Fifth Avenue in die trendige Lobby, in der die modischen und aufmerksamen Mitarbeiter des Hotels jeden Gast begrüßen. Gäste, die Bewegung oder Freizeit suchen, finden im Hotel einen Außenpool. Das Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach bietet eine Reihe von gut ausgestatteten Gästezimmern mit zehn verschiedenen Designs in jeder Zimmerkategorie. Gäste des Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach werden feststellen, dass der angebotene Service und die angebotenen Einrichtungen von höchster Qualität sind, was es zu einer sehr aufregenden Möglichkeit macht, eine neue Stadt zu erkunden und gleichzeitig eine großartige Unterkunft zu genießen. Notiz: Die Preise beinhalten nicht den Covid-Test (RT-PCR) am Tag 0/6/13 insgesamt THB 8.000/Person Der Covid-Test (RT-PCR) wird in einem nahegelegenen Testzentrum durchgeführt, ohne Transfergebühren. Eine Anzahlung von 100 % ist erforderlich, um das SHABA-Zertifikat auszustellen und die Einreisebescheinigung weiterzuverarbeiten. Diese Kaution wird zurückerstattet, wenn COE nicht bestanden wird.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels