Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Peach Hill Resort de manière prioritaire, et Peach Hill Resort percevra directement le paiement de votre part.

Un excellent emplacement, ainsi que de nombreuses installations sur place, dont trois piscines, font de cette propriété un choix attrayant. Le Peach Hill Resort est situé sur la côte ouest de Phuket et à environ 300 mètres de Kata et de Karon Beach. Il se trouve à quelques pas du centre commercial Kata, à 10 minutes en voiture de la plage de Patong et à 20 minutes de la ville de Phuket. Vous pourrez déguster d'authentiques plats thaïlandais et européens dans les deux restaurants de l'hôtel. Pour une gamme de sports nautiques, il vous suffit de marcher jusqu'à la plage, et si vous souhaitez vous détendre au complexe, choisissez parmi des soins de spa, un hammam aux herbes ou une visite au salon. Peach Hill Resort est sûr de fournir des divertissements et de la détente pour tous les groupes d'âge.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX