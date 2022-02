Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things We cannot guarantee secure payment for this hotel.

We cannot guarantee secure document handling for this hotel.

We cannot guarantee a fast response for this hotel.

We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel. You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment. We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Booking requests for Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Proposant un hébergement de qualité dans le quartier des plages, des divertissements en famille et des restaurants de Phuket, le Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Situé à seulement 20 km du centre-ville, les clients sont bien situés pour profiter des attractions et des activités de la ville. Non moins exceptionnelle est la facilité avec laquelle les clients de l'hôtel peuvent se rendre auprès de la myriade d'attractions et de sites que compte la ville, dont Dino Park Mini Golf, Commémoration du stade Princess Mothers, Plage de Kata. Les installations et les services fournis par Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa garantissent un séjour agréable pour les clients. L'hôtel donne accès à un vaste éventail de services, dont service en chambre 24h/24, WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, service de taxi. 143 chambres réparties sur 5 étages offrent une maison chaleureuse et agréable loin de chez soi. Des conforts modernes tels que la télévision à écran LCD/plasma, le téléphone dans la salle de bain, le café instantané gratuit, le thé gratuit, un casier peuvent être trouvés dans certaines chambres. L'hôtel offre de nombreuses possibilités de loisirs uniques telles que bain à remous, centre de remise en forme, sauna, piscine extérieure, spa. Le Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa est un lieu de séjour idéal pour les voyageurs en quête de charme, de confort et de commodité à Phuket.

Commodités / caractéristiques Buffet Breakfast

RT-PCR test Centre transfers

Additional charges for Airport pickup @ THB 1,500. Complimentary for 5 and 7 night stay

Additional charges for RT-PCR test per person per test @ THB 2,100 (bookable via www.thailandpsas.com)

SHOW ALL HOTELS Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX