Hôtel Patong Beach - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Patong Beach Hotel est situé à Patong, à proximité de la vie nocturne et des quartiers commerçants. Il est pratique pour tout ce que Phuket a à offrir et se trouve à seulement 45 kilomètres de l'aéroport international de Phuket. Les clients trouveront tous les équipements les plus raffinés dans chacune des 245 chambres de cet hôtel 4 étoiles populaire. Pour rendre le séjour de chaque client plus complet, cet hôtel de Phuket propose de nombreux services, dont deux piscines extérieures, un centre de remise en forme, une piscine pour enfants, Banana Shopping Plaza, Banana Discotheque et des restaurants qui incluent The Andaman Coffee Shop, Andaman Garden, Papaya Thai Village, The Deck et Banana Pub. Le confort et la commodité sont les maîtres mots du Patong Beach Hotel, garantissant un séjour mémorable à tous les clients.

