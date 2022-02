Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel de mes amis de manière prioritaire, et Hôtel de mes amis percevra directement le paiement de votre part.

Lors de votre visite à Phuket, vous vous sentirez comme chez vous à l'Amici Miei Hotel, qui propose un hébergement de qualité et un excellent service. L'effervescence du centre-ville n'est qu'à 0,4 km. Un environnement bien entretenu et sa proximité avec Ban Zaan Fresh Market, Centre commercial Jungcelon, Bangla Boxing Stadium confèrent à cet hôtel un charme unique. Les installations et les services fournis par l'Amici Miei Hotel garantissent un séjour agréable aux clients. WiFi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, service postal, service de taxi, billetterie ne sont que quelques-uns des équipements qui différencient l'Amici Miei Hotel des autres hôtels de la ville. Toutes les chambres disposent d'équipements bien pensés pour assurer un sentiment de confort inégalé. L'hôtel propose de merveilleuses installations de loisirs telles que la plongée pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Phuket, faites de l'Amici Miei Hotel votre chez-soi.

