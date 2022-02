Patong Beach Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Patong Beach Hotel befindet sich in Patong, in der Nähe des Nachtlebens und der Einkaufsgegenden. Es liegt in günstiger Nähe zu allem, was Phuket zu bieten hat und ist nur 45 Kilometer vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. In jedem der 245 Zimmer dieses beliebten 4-Sterne-Hotels finden die Gäste die besten Annehmlichkeiten. Um den Aufenthalt jedes Gastes perfekt zu machen, bietet dieses Hotel in Phuket viele Dienstleistungen, darunter zwei Außenpools, ein Fitnesscenter, ein Kinderbecken, das Banana Shopping Plaza, die Banana Discotheque und Restaurants, darunter The Andaman Coffee Shop, Andaman Garden, Papaya Thai Village, The Deck und Banana Pub. Komfort und Bequemlichkeit sind die Markenzeichen des Patong Beach Hotels und garantieren allen Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt.

