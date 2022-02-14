Патонг Бич Отель - Phuket Sandbox Hotel

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Отель Patong Beach расположен в Патонге, недалеко от ночных клубов и торговых районов. Это удобно ко всему, что есть на Пхукете, и он располагается всего в 45 км от международного аэропорта Пхукета. Гости найдут все лучшие удобства в каждом из 245 номеров этого популярного 4-звездочного отеля. Чтобы сделать пребывание каждого гостя более полноценным, этот отель на Пхукете предлагает множество услуг, в том числе два открытых бассейна, фитнес-центр, детский бассейн, Banana Shopping Plaza, банановую дискотеку и рестораны, в том числе The Andaman Coffee Shop, Andaman Garden, Papaya Thai. Деревня, Палуба и Банановый паб. Комфорт и удобство являются отличительными чертами отеля Patong Beach, обеспечивая незабываемое пребывание для всех гостей.