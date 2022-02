โรงแรมป่าตอง บีช - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Patong Beach Hotel ตั้งอยู่ในป่าตอง ใกล้กับสถานบันเทิงยามค่ำคืนและแหล่งช้อปปิ้ง สะดวกสำหรับทุกสิ่งที่ภูเก็ตนำเสนอและอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตเพียง 45 กิโลเมตร แขกจะได้พบกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในห้องพัก 245 ห้องที่โรงแรมระดับ 4 ดาวยอดนิยมแห่งนี้ เพื่อให้การเข้าพักของแขกแต่ละท่านสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โรงแรมแห่งนี้ในภูเก็ตเสนอบริการต่างๆ มากมาย รวมถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 สระ ฟิตเนส สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ศูนย์การค้าบานาน่า บานาน่า ดิสโก้เทค และร้านอาหารต่างๆ ซึ่งรวมถึง ร้านกาแฟอันดามัน สวนอันดามัน มะละกอไทย หมู่บ้าน เดอะเด็ค และ บานาน่าผับ ความสะดวกสบายคือจุดเด่นของโรงแรมป่าตอง บีช จึงมั่นใจได้ว่าแขกทุกท่านจะเข้าพักอย่างประทับใจ

