Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec The Lantern Resorts Patong de manière prioritaire, et The Lantern Resorts Patong percevra directement le paiement de votre part.

Situé en plein centre de la célèbre plage de Patong, ce complexe moderne et branché propose des chambres séduisantes ainsi qu'une grande commodité pour les attractions à proximité. Il est situé à seulement 30 minutes de l'aéroport international de Phuket. Les acheteurs seront heureux d'apprendre que le centre commercial Jungceylon, qui comprend plus de 300 magasins de détail, se trouve juste en face de la station. Le Lantern Resorts Patong propose des chambres élégantes équipées d'un ensemble d'équipements standard. Les clients soucieux de leur santé peuvent s'entraîner dans le centre de remise en forme ou se baigner dans la piscine extérieure. En plus de tout le luxe que ce complexe offre, les clients ont la possibilité d'explorer facilement la plage animée de Patong la nuit. Le Lantern Resorts Patong est sûrement l'endroit idéal pour se reposer et faire le plein pour une nouvelle journée de plaisir à Patong Beach.

Commodités / caractéristiques Piscine

Aptitude

Service de blanchisserie

Massage

Transport

Parking gratuit

Service d'appel de réveil

Restaurant La Lanterne

Service de chambre

Salle de réunion

Ascenseur

Réception ouverte 24h/24

Compartiment de bagage

WIFI

Coffre de sécurité

Parapluie

Peignoir, Chausson, Sèche-cheveux

Téléphone

TV à écran plat

Toilettes

Lin

Bouilloire électrique

Réfrigérateur

Articles de toilette

Serviette

Miroiter

Thé et café instantanés

