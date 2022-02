Patong Beach Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Patong Beach Hotel ligt in Patong, binnen het bereik van het nachtleven en de winkelstraten. Het is gunstig gelegen ten opzichte van alles wat Phuket te bieden heeft en ligt op slechts 45 kilometer afstand van de internationale luchthaven van Phuket. De gasten vinden de beste voorzieningen in elk van de 245 kamers van dit populaire viersterrenhotel. Om het verblijf van elke gast completer te maken, biedt dit hotel in Phuket vele diensten, waaronder twee buitenzwembaden, een fitnesscentrum, een kinderbad, Banana Shopping Plaza, Banana Discotheque en restaurants, waaronder The Andaman Coffee Shop, Andaman Garden, Papaya Thai. Village, The Deck en Banana Pub. Comfort en gemak zijn de kenmerken van Patong Beach Hotel en zorgen voor een onvergetelijk verblijf voor alle gasten.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels