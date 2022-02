Ma station balnéaire - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Ma station balnéaire de manière prioritaire, et Ma station balnéaire percevra directement le paiement de votre part.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Évadez-vous au My Beach Resort Phuket, un complexe 5 étoiles SHA+ (Plus) niché sur une plage privée à Cape Panwa. Niché sur une baie tranquille et isolée avec des vues panoramiques et des couchers de soleil éblouissants, My Beach Resort Phuket est reconnu par le Guide Michelin pendant trois années consécutives, de 2019 à 2021, et récemment récompensé par Tripadvisor's Traveler Choice 2021.

Les chambres du complexe sont situées sur une colline en pente douce, où chacune des 82 chambres a chacune ses propres avantages, des vues spectaculaires sur la mer à l'accès à la piscine et à l'intimité luxuriante de la montagne. Face à la mer d'Andaman, manger et boire au My Beach Resort est un délice pour les sens. Savourez les saveurs distinctives de la cuisine du sud de la Thaïlande, avec des plats préparés avec des ingrédients frais d'origine locale, débordant de saveur et d'arôme de Ti ou «sud» en langue thaïlandaise. Au My Bar et au My Lounge, sirotez des boissons rafraîchissantes tout en profitant d'une vue panoramique époustouflante sur la mer au coucher du soleil.

L'emplacement serein et caché de My Beach Resort est un endroit spécial qui a évité les foules et se trouve à seulement 15 minutes de la ville de Phuket et du principal quartier commerçant de l'île. L'aéroport international de Phuket est à environ 45 minutes de route du complexe.

Que vous planifiez une visite complète de 14 nuits à Phuket ou une escapade plus courte, nous avons des forfaits pour rendre votre séjour plus mémorable.